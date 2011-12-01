预测：主宰CES 2017的七大主流趋势

摘要：CNET美国预测，今年CES将有七大主流趋势。

ZD至顶网 1月3日 国际报道：新年来了，意味着一年一度的CES 2017即将开幕，20逾万人将齐聚拉斯维加斯。今年正逢CES 50周年，展区将列出最前沿的产品、技术和服务：从自动驾驶汽车、语音控制个人助理到飞行摄像无人机，所有这些曾在1967年被视为科幻小说——20世纪60年代的电影场景里，被詹姆斯·邦德、柯克船长和乔治·杰森等一票人使用的小工具，现在你很快也可以买到。

当然，也有很多技术在过去几年已经展示过了，毕竟CES更多的是一种渐进趋势的展会，以三到五年为周期，因此尽管部分东西虽然听起来并不新，但它们往往更成熟，更完善。

CNET美国预测，今年CES将有七大主流趋势。

智能家居技术将无处不在

智能家居产品变得更普及。这意味着更多的日常设备将进行“物联网”（IoT）升级——Wi-Fi连接和应用程序控制会普遍出现在小型厨柜上，冰箱、洗衣机、烘干机将越来越聪明，门铃、灯泡、吊扇、烟雾报警器这些任何你能想到的电器都将越来越智能化。

语音助手和物联网平台争夺控制权

格式之争一直是消费电子领域的一部分，尤其是CES：比如，VHS vs. Beta，HD DVD与蓝光，Windows与Mac以及iPhone与Android。

在智能家居时代，新一轮格式战争是语音控制个人助理和智能家庭平台之争。

亚马逊的Alexa/Echo平台，苹果的Siri/HomeKit，谷歌的Home，微软的Cortana这些具有相对的优势，但远远没有成为智能家居的领导者（讽刺的是，这四家公司都没有来CES参展）。因此，唯一参展CES的三星成为亮点。

更多的自动驾驶与电动汽车

CES有越来越多的汽车科技，2017年也不例外。CES结束时，北美国际汽车展将在1月8日开幕。菲亚特、克莱斯勒、宝马、福特、丰田、日产和现代汽车等巨头有大量的消息发布。我们期望Faraday Future有新的电动车计划，另外，英伟达、Continental、Harman和Delphi预计也会有与汽车相关的科技公布。

电视越来越大，越来越好

每年拉斯维加斯会议中心的巨型电视屏幕尺寸越来越大。三星、索尼以及来自中国的TCL、海信等后起之秀将展示新电视和新技术，比如量子点技术屏幕。

4K分辨率、HDR技术和更多的内置流媒体技术（包括Roku，Chromecast，Android或其他）将继续出现在许多的中端与入门级的电视型号中。

今年的CES还将见到下一代的显示技术以及一些很酷的投影机。

一大波的新笔记本电脑

CES几乎没有PC供应商来参展。但几乎所有知名的品牌都在CES展会期间举行场外活动。寻找二合一新笔记本概念的戴尔、将平板与电脑混合的联想、华硕、宏碁和惠普等都将在新年发布新电脑。

你也可以期望一些厂商展示未来技术概念（比如雷蛇），以及英特尔和高通发布新的原型技术，微软已经宣布Windows 10支持高通的ARM芯片。

中国品牌成为全球焦点

中国长期以来一直是消费电子世界的制造中心，但CES展会现场出现中国品牌则是近几年来的趋势。比如小米、TCL、海信、乐视生态以及华为，这些公司希望利用CES展会扩大自己品牌的知名度，因为他们希望进一步进军海外市场。

为特朗普做好准备

在某些方面，CES只是一个开始，潜在的客户、合作伙伴以及记者会在酒吧、餐厅、酒店套房和二十一点牌桌、公司酒会等等这些场合交流信息。

今年的话题将是唐纳德·特朗普的上任。这意味着将有一系列影响全球科技行业的法律法规出来-从贸易政策、关税、信息安全、网络中立、税收政策、加密、金融法规和移民等等。企业在这个新世界中，总统的言行可能将让股价飙升或崩溃。

其它

除了上面的产品和服务，你还可以在今年的CES上看到：

1、人工智能、机器学习和计算机视觉概念。这些并不是具体的产品，而是帮助产品“更智能”，更实用的概念。

2、虚拟现实、增强现实、混合现实 。预计将有更多的产品和服务进入大众市场。2016年，HTC Vive、Oculus Rift、PlayStation Now和Pokemon Go这些已经在开拓这一市场。

3、机器人。成品的如Roomba，概念性的如C-3PO等等。

4、大量的无人机，大小均有。

5、医疗卫生技术，可穿戴式设备将帮助诊断和专业应用。

6、更多的宠物高科技，从自动送料器，自动清洁，到追踪宠物以及网络宠物玩具等。

7、耳机，扬声器和音频。将有很多的无线耳机与扬声器登场，一些高端厂商将展示老式音频部件，比如音频线。

8、配件，U盘设备。

CES之后

CES期间，游戏设备、相机会有大量的新闻出来，中国品牌将在CES推出一些产品。不过，之后将有更重量级的展会，比如日本的CP+相机展以及巴塞罗那世界移动通信大会，1月12号HTC将有重要产品公布，接下来就是任天堂发布Nintendo Switch。