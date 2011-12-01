从华为大连软件开发云看软件产业如何升级

摘要：从大连的发展来看，主要是外向型经济模式，过去以软件外包为主，标准化的软件产品开发较多，创造性的优势不明显。但现在面向中国制造2025，应该往一个“推动软件业升级，提升自主创新能力，形成自主的核心技术”的方向转型。

ZD至顶网 12月30日 大连报道（文/周雅）：大连市把软件和信息技术服务业视为其支柱产业，产业规模已经超过1500亿元，软件企业达到2000余家，从业人员超20万人，5所专门的软件学院，近200所软件人才教育培训机构，软件基础夯实。在这里，聚集着数量众多的软件企业，其中较有影响力的就包括东软、文思海辉、大连华信等。此外，世界五百强70多家企业在大连落户，一些日本、韩国的IT厂商也选择将大连作为其云服务的试水之地。

照上面数字来看，大连在软件服务业有一定的基础，但在云计算、大数据、移动化等新趋势下，仍面临数字化转型的任务。为此，大连与华为打造软件开发云平台。

“软件和信息技术服务业在互联网+这个时代，其实在扮演着一个各行各业向数字化、智慧化发展都不可或缺的支撑性的角色。”大连市经济和信息化委员会副主任刘刚接受CNET采访时坦言，之所以要转型，有两个原因：

从大连的发展来看，主要是外向型经济模式，过去以软件外包为主，标准化的软件产品开发较多，创造性的优势不明显。但现在面向中国制造2025，应该往一个“推动软件业升级，提升自主创新能力，形成自主的核心技术”的方向转型。

从企业角度看，软件产业聚集了众多的中小软件企业，也是软件开发云主力用户。因为每个软件企业都需要高效率、高质量进行软件研发创新。

再细化之后的现象是，聚集了全市80%软件企业的大连市高新区，在IT发展集群化、专业化、云化后同样面临多重挑战。为此，大连高新区选择用“IT+”武装自己。

如何转型？“大连市一边抓住国际端，一边抓住平台建设，促进大公司和小公司的合作。”大连高新技术产业园区管委会副主任原驰对CNET表示，需要从三个方向入手。

首先按照过去发展软件外包的思路，国际化和人才战略是关键，所以大连依旧要抓住国际化的牛鼻子。

其次通过云端加大国内市场的渗透。一边与国际巨头公司合作，另一边跟行业领军企业合作，借势把自己推到世界最前沿、最高端。

最后还要加强中小企业的转型升级，打造各种平台，这就促成了大连市和华为的合作。

去年6月，大连市政府与华为签署了战略合作协议，共建软件云服务平台。一年之后，华为大连软件开发云正式向全球发布。据大连市人民政府副市长刘岩介绍，目前，华为大连软件开发云公共服务平台拥有1100个开发项目，200多家客户，客户涵盖了软件企业、制造业企业、培训机构、高等院校，对于打造大连软件开发云生态，聚合产业链上下游合作伙伴，提升大连软件服务业的竞争力，推动软件和信息产业的转型升级，具有重要意义。

大连市人民政府副市长刘岩

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