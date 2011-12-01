耶问APP上线，在普惠金融之前应该先普惠金融知识

摘要：在互联网金融遍地开花的当下，金融知识的普及能力就显得有些跟不上潮流了。而北京互享科技有限公司推出的耶问APP，就是一款针对普及金融知识的直播问答平台。

ZD至顶网 12月28日 北京消息（文/齐丰润）： “耶问就是一个为投资者呈现最全面、最真实金融知识的平台。”这句话出自互享科技CEO金竞之口，但却也说出了许多投资者的心声。

在互联网金融遍地开花的当下，金融知识的普及能力就显得有些跟不上潮流了。而北京互享科技有限公司推出的耶问APP，就是一款针对普及金融知识的直播问答平台。

据介绍，“耶问”将直播与问答结合在一起，分别设有人人答，实时在线解答财经投资问题，集思广益汇聚众人智慧去互动；牛人答，由财经专家，著名投资人，A股上市公司掌舵人为投资者提供国内最权威的财经金融类问题解答；机构答，入驻“耶问”平台的机构会为投资者提供7*24小时在线问题同步解决。

金竞表示，让平台的用户轻轻松松学金融，明明白白去理财就是耶问所带来的价值。同时，耶问还将加强大众金融知识普及教育，针对于低收入人群，困难人群，通过互联网上问答，使其掌握符合其需求的金融知识，建立金融知识教育发展长效机制。

在直播大势之下，具有强针对性和高专业性的直播产品并不多见，而耶问这样的专业金融知识直播平台能否被用户认知也成为了一个会让人思考的问题。据数据显示，目前手机网民对付费问答平台的认知度较高，占比达85.0%，且有39.3%的人使用过付费语音问答产品。66.7%的用户更加愿意就专业领域疑难问题进行付费问答，43.3%的手机网民表示更在意平台的专业性。

不难看出，用户对于问答平台更看重的就是其专业性，因此耶问的定位也在于专业之上。在普惠金融的大环境之下，面对鱼龙混杂的金融产品，专业知识就显得尤为重要。因此对于每一位投资者来说，在享受普惠金融带了的财富增值之前，获取金融知识就成为了财富的保障。知识普惠立足于投资者，也会成为为他们创造价值的前提，以直播的形式进行知识问答，或许也能成为最容易被大众接受的方式。