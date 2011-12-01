在国内电竞场馆的布局上，联盟电竞找到了深赛格这个好伙伴

摘要：联盟电竞将与深赛格进行战略合作，共同投资成立“深圳赛格联盟电竞有限公司”，围绕赛格旗下物业开展相关电竞业务的联合拓展。

ZD至顶网 12月28日 北京消息（文/齐丰润）： 电竞领域所蕴藏的巨大市场价值如今以展现的淋漓尽致，但场景的限制使得电竞赛事在发展上受到了不小的制约。作为以“内容+场景”为经营理念的的公司，联盟电竞决定在国内打造一系列专业级的电竞场馆，而他找到的伙伴就是深赛格。

据悉，联盟电竞将与深赛格进行战略合作，共同投资成立“深圳赛格联盟电竞有限公司”，围绕赛格旗下物业开展相关电竞业务的联合拓展。

数据显示，2016年中国电竞整体用户规模达到1.7亿，增速达到35%，2016年市场规模超过300亿，电竞用户整体规模将在未来两年维持30%的增速。纵观电竞产业，赛事已成为产业链的核心内容，顶级电竞赛事在收看人数和赛事奖金上，已超过绝大多数体育项目，而版权费却无法与传统体育项目相比，巨大价值落差表明电竞赛事的商业价值有待进一步挖掘。

除此之外，电竞产业也越来越受到国家的重视，自从2003年电竞成为国家体育总局承认的正式体育项目以来，经过十几年的发展，国家体育总局又宣布积极推进电子竞技发展，政策的利好和扶持也让电竞迎来了最好的机遇。

目前，虽然国内的电竞形势一片大好，但在硬件条件上，却仍然有一些匮乏，因为专业的电竞场馆少之又少，无论是电竞选手，还是游戏爱好者都找不到一个好“战场”让自己磨练技术或者是观看比赛，而这也是联盟电竞与深赛格合作的初衷。

联众董事长杨庆表示，电竞行业的成熟发展离不开电竞场馆的普及以及优质的赛事IP，兼具竞技性和观赏性的专业赛事内容的不断提升也是必要条件之一。联盟电竞第一步工作就是要普及线下电竞场馆，深赛格正是联盟电竞继北京第一家电竞馆落成后选择的一位可以长期携手前行的合作伙伴，双方将在全国范围内的场馆运营及内容方面达成战略合作。

联盟电竞一直布局全球电竞场馆枢纽，创立自有品牌赛事IP，同时还制作电竞赛事节目内容并分发。在电竞场馆布局上，联盟电竞已在中国、北美、欧洲设立场馆，而在德国还设立了专业的移动电竞场馆——电竞大篷车Big Betty，并举办了多项赛事。

深圳市赛格集团总经理、深圳赛格股份董事长王立表示，电竞作为时下炙手可热的产业，各方资本都在寻找合适的入场机会，而联盟电竞所提倡的“内容+场景”的模式，深得深赛格的认同，深赛格正在进行一系列改革创新及升级转型的探索，此次与电竞行业的融合，正是其探索方向之一。

此次合作的第一步就是双方在深圳投资兴建全国最大的多功能电竞馆，该馆位在深圳华强北，使用面积近2000平米，除成套先进的专业比赛所用的直播设备外，还设有能容纳200人的观众席以及VR体验区域。

据介绍，深圳馆建成后，将成为华南地区电竞赛事、游戏产品发布会、小规模剧场演出的首选，现场专业摄录、直播设备为活动和演出直播需求提供了拎包入住式的服务，为当地电竞赛事等活动举办提供了基础设施的便利。

联盟电竞CEO冯青表示：“双方此次牵手，是各自资源优势的结合，一方是新兴的电竞行业的创新者，一方是已在电子市场行业深耕多年的有着丰富线下资源的上市公司，我对此次战略合作的前景非常有信心。2017年联盟电竞也将在国内的场馆为中国观众和玩家带来更多高水准的精彩赛事。”