直播+VR，当风口来临时有信告诉他们要这么玩

摘要：今年9月，有信网络边推出了旗下的语音直播产品红豆Live，而现在，有信又推出了基于虚拟VR直播的产品红豆VR。

ZD至顶网 12月27日 北京消息（文/齐丰润）： VR这一词汇无可厚非的成为了2016年的潮流，无论是厂商还是用户都对这一领域给出了足够的关注，如果你是一个站在科技前沿的人，那么你就不能说你没玩过VR。

不过，在VR概念火爆的背后是低于预期的市场表现，据近期super data数据显示，今年VR设备的全年出货量远低于年初的预测。而VR内容的匮乏表现，是制约了VR市场的重要原因之一。

而随着直播内容的火爆表现，VR直播成为了许多企业杀入VR市场的通道之一，而在拥有巨大的直播用户群体之后，VR直播所能带来的就是具有想象空间和增长空间的市场。

正是看到了这样的潜力，有信网络便决定在VR直播领域中做出探索。区别于其他的直播产品，今年9月，有信网络边推出了旗下的语音直播产品红豆Live，而现在，有信又推出了基于虚拟VR直播的产品红豆VR。

就目前来看，游戏是目前占比最多的VR内容，约为70%，其次是VR视频，占比在25%以上，预计到2020年，VR视频与游戏的占比将站的VR内容总量的65%。据统计，自2016年7月以来，VR游戏的月新增数超过100款,而VR视频与VR直播也在全球各大视频、VR等厂商中有着存量。

据有信介绍，VR直播可以分为四类：实景直播、秀场直播、虚拟直播和MR直播。在虚拟直播中，主播和观众的形象都是虚拟的。同时，虚拟直播也是VR社交具有代表性的一类线上活动，解决一部分VR用户的流量问题。

除了在产品的选择方面格外慎重之外，有信还针对操作、感受和使用体验三个方面进行了优化。有信表示，为了避免在使用中的眩晕感，红豆VR 可以做到同屏最高20万面的情况下满帧，并将需要用户阅读的文字放在2m的位置，已达到舒适的使用体验。同时在临场感上，红豆VR也做出了相应的设计，让用户增强临场感的同时，又不会被阻挡视线。

VR和直播都可以算的上是2016年最火热的领域之一，不过就目前来看，直播的单一表现形式以及VR内容还有待丰富，而将这两个领域结合在一起不仅让直播的形式变得更加前卫，同时在VR内容上也展示出了潜力。而如何玩出自成一派的VR直播方式，或许才是红豆VR给人最大的期待吧。