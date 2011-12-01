目标社交化汽车新媒体平台，优信用两亿打造“车伯乐”

摘要：12月20日，“车伯乐（CarPro）”正式对外发布，作为一个汽车资讯互动社区平台，“车伯乐”将内容与社交融合，变的更符合当下用户群体的口味，让人们从身边人了解到汽车产品的真实体验，以及海量的前沿资讯。

ZD至顶网 12月22日 北京消息（文/齐丰润）： 新媒体时代下，“内容为王”已逐渐成为主流，不论对于什么行业来说都是如此。而在汽车资讯领域之中，一直以来的千篇一律的文章内容，也让读者逐渐感到乏味，失去兴趣。那么如何让资讯变得更有价值，优信集团走出了大胆的一步。

12月20日，“车伯乐（CarPro）”正式对外发布，作为一个汽车资讯互动社区平台，“车伯乐”将内容与社交融合，变的更符合当下用户群体的口味，让人们从身边人了解到汽车产品的真实体验，以及海量的前沿资讯。

车伯乐创始人兼CEO戴琨表示：“车伯乐将坚持致力于以用户为中心的战略，无论是从产品功能还是从使用体验上，都史无前例的紧密贴合用户的实际需求。”在戴琨看来，车伯乐的发布实际上是优信集团为了建立健康汽车生态的一项重要布局。其目的在于既让人人都可以更自由发声，也让大众得到更透明的汽车资讯。

据介绍，车伯乐利用自身大数据能力和技术手段，加强用户在产品交互层面的体验感，并与其轻社交体系相结合，营造一个多元化的社交环境。据悉，车伯乐还运用行业领先的机器学习算法，根据数据分析出用户的使用习惯和兴趣点，为用户提供精准内容推送。

而在加强社交化方面，车伯乐首创的3D全景内容发布与浏览方式，可以360度全方位展示汽车细节。此外，用户还可通过车伯乐独家定制的汽车专用滤镜，随时随地“一键美化”，为爱车拍出大片的既视感。

作为媒体平台，车伯乐自然要更加专注于优质内容的发掘。据介绍，目前车伯乐签约了包括陈震，韩岳，许群，夏东在内的众多汽车界大咖，并联合出品了多档汽车类栏目。此外，戴琨还在现场宣布，未来将投放2亿人民币在“伯乐号”上，打造健康的内容生态。

从进军媒体平台的举措我们不难看出，优信集团希望通过车伯乐，为用户创造了一个获取和分享汽车资讯优质平台，并搭建一个便于二手车用户决策的入口，同时也为优信集团在汽车产业链做更多的尝试提供了可能。