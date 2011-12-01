ZDNet > 新闻频道 > 商业科技 >把泰国特产人肉回国？你太out了 把中国制造卖到东南亚，so easy

摘要：来泰国旅游，如果想买一个乳胶枕头，大概1.5公斤，如果想买一袋泰国茉莉香米，大概5公斤，而航空公司经济舱的免费托运行李只有30公斤，所以，如果你想带泰国的这些本地特产回到国内，真的有种做苦力的感觉。

ZD至顶网 12月22日 北京消息（文/孙封蕾）： 来泰国旅游，如果想买一个乳胶枕头，大概1.5公斤，如果想买一袋泰国茉莉香米，大概5公斤，而航空公司经济舱的免费托运行李只有30公斤，所以，如果你想带泰国的这些本地特产回到国内，真的有种做苦力的感觉。

不过，现在你还有别的选择，在泰国把自己尝到的好吃的大米，体验到好用的乳胶枕，去天猫上下单，回家等着收快递，这样就可以不用再难为自己和行李箱，优雅的坐飞机回国。

成立只有四年的泰国乳胶枕品牌，是如何在国内家纺做到第三的？

napattiga是一家成立于2012年的泰国乳胶寝具品牌，创始人谭智康是一位泰国华裔，napattiga是他女儿的名字，泰语的意思是健康。

“我的家族是做室内装潢的，我自己在台湾读书，会讲中文，过去我在泰国做旅游行业，做自由行产品。”谭志康说，“每年都在不断增长的中国游客，来到泰国，品尝了泰国当地的香米、冬阴功汤、海鲜等等，很难带回国内，他们希望回到国内的时候，给家人朋友带礼物，很多人都发现泰国的乳胶产品不错，带了回去，回到国内，还有人继续找我，让我帮忙买了给寄到国内。”

乳胶在泰国已经有了20多年历史，而中国人使用乳胶还是近几年的事情。乳胶本身发源于英国，邓禄普就是乳胶的鼻祖品牌，泰国因为其地理优势和天气特点，是橡胶的最大产地，而乳胶就是橡胶的衍生品，所以，乳胶产品在泰国发展很快。

看到了中国游客对乳胶产品的大量需求，谭智康就萌生了自己做乳胶品牌的想法，并把女儿的名字作为品牌名称，也希望他的乳胶产品可以传递健康。

napattiga刚成立，主要的消费者还是泰国本土消费者和来泰国旅游的游客，这其中有很多中国游客回到国内之后还有复购，于是，谭智康就想到了把napattiga带到中国。

2014年，他先是在深圳、杭州、上海、海南开了四家专卖店，因为napattiga品牌并不为中国用户知晓，这四家店面一直到2015年上半年都还处于亏损状态。

就在这个时候，谭智康来中国，有朋友托他从中国买部OPPO手机带回去，他到了中国想去买手机，中国朋友跟他说，我帮你下单，明天就能送到酒店了，第二天，他在酒店收到了快递送来的手机，他觉得很神奇，这是他第一次接触电商。

于是，他也把napattiga加入了天猫国际，开始做跨境电商业务。

加入天猫的第一个月还反响平平，第二个月的销量就超过了国内四家实体店的月销量。

就在双十一临近的时候，互联网上流传了一篇《海淘十年》文章，开头是这样写的“清早，从头枕的泰国napattiga乳胶枕起身，意大利的Marvis牙膏牙刷，端起瑞士PO咖啡杯，泡上杯马来西亚的旧街场白咖啡提神。”

正是短短的一句napattiga开头，给napattiga带来了500万人民币销量，甚至带动了乳胶行业，很快，在天猫、淘宝、京东上都涌现出了大大小小的乳胶品牌。

napattiga去年一跃成为中国第四大家纺品牌，在今年更是挺近了前三名。

现在，中国游客来到napattiga的泰国专卖店里，如果体验之后觉得好，马上就可以在天猫下单，送到国内的家里，还可以享受优惠。在中国，napattiga也开始尝试O2O的方式，将实体和电商结合，从国内的四家店面，不到一年的时间，就扩充到了80家店面。

同样的故事，还发生在泰国传统的香米行业，孟乍隆通过天猫把适合中国人口味的泰国香米卖到了中国。

来东南开拓电商，找Lazada

napattiga和孟乍隆都是通过天猫开拓了中国市场的业务，而很多的中国品牌，也开始经由电商，进入了东南亚市场。

今年4月12日,阿里巴巴以10亿美元拿下东南亚第一大电商Lazada的控股权。

Lazada在泰国、越南、马拉西亚、印尼、新加坡等东南亚国家市场都有分支机构，在香港和日本也有团队，Lazada泰国CEO Alessandro介绍，很多商家乐意加入到Lazada，是因为Lazada可以提供点到点的服务。

东南亚有不同语言、民族，而且地理情况非常复杂， 以印尼为例，印尼有38000个不同岛屿，这堆物流来说有很大挑战，印尼有38000个不同岛屿，物流有很大挑战

物流的情况非常复杂，物流的基建还没有建好，东南亚地理非常复杂，印尼和菲律宾，印尼有38000个不同岛屿，物流有很大挑战。Lazada Express的物流服务，通过与100多家的物流合作伙伴合作，来覆盖东南亚物流，85%的可以在两天达到用户手里，印尼的一些偏远小岛，也能送到。

Lazada物流，完善了第一公里和最后一公里的配送，中间通过合作伙伴，有80%的商品已经可以接受货到付款的形式。

中国的特步、森马都是通过Lazada来接触东南亚客户，包括美宝莲、Lacoste等国际品牌也是通过Lazada来切入东南亚电商平台。

Alessandro介绍，东南亚对国际品牌有非常高的需求，很多人都不在一线城市，想买优质的一线品牌很困难，很多城市也就只有一两个大购物中心，导致可购买的商品种类比较匮乏。Lazada能够免费提供当地语言的客服，强大的物流体系，支持跨境的物流配送，物流从中国到东南亚，会快很多。

中国的品牌商家，把货物运送到Lazada在中国的物流分拣中心，其他的事情就可以交由Lazada，送到东南亚消费者手中。

目前，东南亚的零售中只有3%来自于电商，中国的电商占到零售的14%，这中间还有很大差距，但是，有预测认为，到2025年，电商的销售额会到2000亿，东南亚市场的电商成长速度会超过日本韩国。

来自贝恩的研究数据表面，东南亚人口有4亿，1.5亿人曾经上网搜索过，这其中1亿的人上网购物，也就是说2.5亿的人没有触网，所以有很大潜力。