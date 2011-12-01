一汽丰田吉村郁夫浅谈卡罗拉双擎技术：混动的升级版

摘要：“丰田2015年销售的1000万辆汽车当中，混合动力车型占比超过10%。引用一句中国很流行广告语，丰田卖出的混动车，加起来可以环绕地球一整圈，所以当你每当去超市里买奶茶的时候，不要忘了我们的丰田混动车。”

ZD至顶网 12月22日 北京消息：“丰田2015年销售的1000万辆汽车当中，混合动力车型占比超过10%。引用一句中国很流行广告语，丰田卖出的混动车，加起来可以环绕地球一整圈，所以当你每当去超市里买奶茶的时候，不要忘了我们的丰田混动车。”20日，在一汽丰田卡罗拉双擎技术体验营活动上，一汽丰田汽车销售有限公司企划部副部长吉村郁夫这样描述丰田的混合动力。

混合动力车型是一汽丰田引以为傲的技术，序厅的历史墙中展示了丰田混动技术的发展轴，从1990年丰田汽车会长提出“开发真正为21世纪所需要的汽车”开始，历经三代普锐斯的技术更迭，目前丰田油电混合动力汽车在全球已获得超越900万车主，其中不乏小李子、汤姆汉克斯等国际巨星。

从字面上来说，双擎就是“两个动力引擎”，但双擎并不是两套动力单纯的叠加在一起，而是发动机和电动机的有机组合、协同工作，这就一定程度上改善了动力性能、燃油经济性。重要的是，它不需要充电。

从技术层面上来说，混动技术将内燃机与电动机通过混合动力系统连接，解决了油与电的并存，实现了1+1>2的动力效果。起步及低速行驶状态下由电动机提供动力，高速及加速状态下则是发动机为主，电动机为辅的动力搭配，到了减速状态下，车辆还能转化因减速产生的多余能量并回收到蓄电池中，动力强劲的同时也兼顾了节能环保。

现在，丰田将该技术搭载于全球畅销的车型之上，造出“高一级别”的混合动力产品——卡罗拉双擎。作为一款搭载先进科技的次时代车型，卡罗拉双擎在外观、性能优势以及价格上都恰到好处，截止2016年11月底，卡罗拉双擎销量已接近4万台。

外观上，卡罗拉双擎采用专用水蓝色导入和双擎专属标识，定制运动型车身，LED车灯，“闪电眼”前大灯及风刃削切式铝合金轮毂，前格栅等处采用镀铬饰条，熏黑尾灯造型增添了尾部线条的美感。

此外，配置实用且人性化，前排座椅加热、座椅电动调节、腰部支撑调节、定速巡航、感应雨刷、AHB自动远近光调节、nanoe纳米水离子空调系统等。

安全方面，卡罗拉双擎的混合动力蓄电池是高功率的镍氢蓄电池，其使用寿命与整车相同，具有功率密度高且轻量化的特点，无需外部充电，不用定期更换和特殊的维护，并设有安全保护装置，在受到外力撞击时能自动切断供电，确保安全。丰田独有的GOA车身、6个SRS空气囊以及全系标配转向辅助车身稳定性控制系统+上坡辅助（S-VSC+HAC），实现多面保护。

对消费者，卡罗拉双擎制定了一系列以双擎汇为核心的服务，整车提供3年10万公里保修，混合动力蓄电池提供8年20万公里保修。同时一汽丰田还针对不同的客户需求提供定制化服务，例如优惠置换补贴、金融保险等。