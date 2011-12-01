专利：科技圈的新“战场”，你需要知道如何掌握好这把“利器” 

摘要：过去，说商场如战场，而在时下的科技圈，真正的战场并非是表面上纷繁复杂的竞争和合作，而是在背后的技术较量，表现为专利大战。

ZD至顶网 12月22日 北京消息（文/齐丰润、周雅）： 过去，说商场如战场，而在时下的科技圈，真正的战场并非是表面上纷繁复杂的竞争和合作，而是在背后的技术较量，表现为专利大战。甚至有人说，这年头，不打几场专利官司，都不好意思说自己是混科技圈的。显然，科技圈的“利器”是专利，走到专利这个“战场”上，我们要先了解专利这种利器。

专利到底是什么

专利是专利权的简称，是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权，是知识产权的一种。

简单来看，专利就是全世界最大的技术来源，通过专利的保护，更多的新技术才会进行良性的发展与传播，这对科学以及科技的发展，有着绝对重要的意义。

各国政府设立专利制度，目的在于鼓励民众从事发明，保护发明人或其受让人的权利，并指导专利权人与民众以合法、适当的方式利用发明，以促进产业发展。专利制度是让专利权人在法定期间内享有专利技术的排他权，使其享有商业上的特权利益，以鼓励其将知识公开分享。当专利权法定期间届满，专利权即告终止，民众即可根据专利说明书所披露的内容，自由运用其专利技术。

现代几百年来，美国之所以能保持源源不断的创新动力，是和他们——从总统到大众——骨子里对知识产权保护、对专利的认识是分不可的。美国法典的扉页上印着的就是美国第十六任总统亚伯拉罕•林肯的名言——专利就是给天才之火加上了利益之油。这也很好地说明了专利对于调动大家对新技术的研究热情所起到的关键作用。

专利这么重要，那它有什么特性？

作为技术领域里至关重要的一环，弄清楚专利的特性后，我们才能真正明白专利维权对于专利所有者到底有多重要。

专利共有四个特性：地域性、排他性、时效性、公开性，了解这四个特性，才能更好地掌握好专利为己所用。

1、 地域性

任何一项专利权，只有依一定地域内的法律才得以产生并在该地域内受到法律保护。所以，如果想要在某国取得专利权，必须向该国政府申请专利，并通过该国政府的专利审查，所以没有所谓“世界专利”，仅有所谓“在世界上许多国家取得之专利”。

根据该特征，依一国法律取得的专利权只在该国领域内受到法律保护，而在其它国家则不受该国家的法律保护，除非两国之间有双边的专利（知识产权）保护协定，或共同参加了有关保护专利（知识产权）的国际公约。

2、 排他性

专利权人对其拥有的专利权享有独占或排他的权利，未经其许可或者出现法律规定的特殊情况，任何人不得未经授权使用，否则即构成侵权。这是专利权最重要的法律特点之一。

虽然发明专利权人专有排除他人未经其同意而实施其专利之权，但由于排他性的特点，这并不代表专利权人必然有实施其专利之权。这是因为他的专利权可能同时位在他人专利权的排他范围之内。

假设专利权人甲拥有脚踏车的专利，专利权人乙拥有变速脚踏车的专利，则甲可以生产脚踏车，如未经乙同意，则不得生产变速脚踏车；而乙未经甲同意，不得生产任何脚踏车，包括变速脚踏车。甲、乙两方若欲生产变速脚踏车，则可考虑进行交叉许可。

3、 时效性

指法律对专利权所有人的保护不是无期限的，而有时间限制，超过这一时间限制则不再予以保护，专利权随即成为人类共同财富，任何人都可以利用。

名噪全球的“伟哥”， 于1994年开始，辉瑞公司便向国家知识产权局申请万艾可的用途专利，2001年获得为期20年(1994年至2014年)的专利授权。2014年5月，随着该药品在各国的专利到期，一大批制药厂商都将目光投向了这一金矿，使得其价格大幅降低，市场上一时间涌现出各种各样的同类产品。

4、 公开性

作为专利，其必须进行公开，以使社会大众可以了解到专利的技术和解决方案的细节，让大众可以知晓具体细节甚至在此基础上作进一步的改良，避免重复研发的资源浪费，甚至避免特定技术随其持有人过世而消失。因此，取得专利权的前提，就是必须公开发明的技术内容。

得益于高通公开的专利，以及进行技术授权的商业模式，成就了华为、中兴和小米、OPPO、vivo等智能手机企业的迅速崛起，也助力了中国的手机产业在完成从量变（以量为主要诉求的中低端）后向质变（以营收和利润为主要诉求的中高端）的转变。

苹果、华为、三星等之所以在这个行业中立足三甲，靠的也是不断提升产品性能（发明专利的技术实现），不断提升设计的整体价值（外观设计专利等）。

由专利四大特性得到的启示

了解了专利的特性，我们就不难理解，为什么要保护专利，保护知识产权。

作为创造过四大发明的文明古国，我们眼睁睁地看着中药变成了“韩药”；站在当下，我们经历了柯达的过度“保护”，终使他落幕于自己发明的时代。

专利保护，是对创新的起码尊重。将自己的专利成果通过授权的方式分享给行业同行，其实也是一种造福社会的表现，这既是为后来者提供了“巨人的肩膀”，更是为了人类文明的持续进步。