IP难理解？“美国三片”让你秒懂什么是IP

摘要：IP到底是什么？

ZD至顶网 12月20日 北京消息（文/齐丰润、周雅）： 近些年，IP被炒得火热，因此对于大多数人来说，谈到IP（知识产权），多少都会有一些认识。无论是买一本正版书、用一个正版软件…出于对作者和出版社知识产权的尊重；还是用“发表的文章禁止随意转载”、署名的设计图禁止盗用…来维护自己的知识产权等。种种这些行为直接或间接说明了，人们时刻被知识产权环境影响着。

随着整个社会对于知识产权越来越看重，大家的知识产权意识也正在不断提高。正因如此，近几年我们看到的知识产权纠纷也越来越多， 比如《中国好声音》更名《中国新歌声》；手游《刀塔传奇》被暴雪诉讼、后宣布与暴雪和解并更名为《小冰冰传奇》；琼瑶怒斥于正抄袭；苹果与三星之间旷日持久的专利大战；高通和魅族的专利官司等等，可以用屡见不鲜形容。

那么，IP到底是什么？

追溯起源：1967年开始形成

IP（intellectual property）——知识产权或“知识所属权”，指“权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利”：发明、文学和艺术作品以及商业中使用的符号、名称、图像和外观设计，一般只在有限时间期内有效。

其实，知识产权的起源，一种说法是起源于欧洲威尼斯，1474年威尼斯共和国颁布了世界上第一部专利法，正式名称为《发明人法规》，从1475年到16世纪，在威尼斯许多重要的工业发明，如提水机、碾米机、排水机、运河开凿机等被授与10年的特许证。到了1967年时，《成立世界知识产权组织公约》签订，知识产权的概念得到世界上大多数国家所认可，“知识产权”术语开始被广泛使用。

知识产权都有啥？“美国三片”让你秒懂

前面说了这么多知识产权的东西，那么知识产权都有什么呢？

从概念上看，知识产权的分类和定义显得颇为复杂，比如，知识产权的分类有广义和狭义两种。广义上，知识产权分为著作权(Copyright)、邻接权(Neighboring Rights)、商标权(Trade Mark)、商号权(Trade Name)、商业秘密权(Trade Secret)、地理标记权(Geographic Indications，GIs)、专利权(Patent)、集成电路布图设计权(Layout Design)、植物新品种权(Plant Variety)、反不正当竞争权(Anti-unfair competition)十个类别。

狭义上则分为两类，一类属于“文学产权”(Literature Property)，包括著作权和邻接权；另一类则是“工业产权”(Industrial Property)，主要包括专利权和商标权。

从分类上我们不难看出，我们平时接触到的更多是狭义上的知识产权的分类，因为这其中包含了知识产权中最重要的三大领域：著作权、商标权、专利权。这些知识产权分类对于普通大众来说最为熟悉，因为我们所能接触到的知识产权事件基本上都是围绕这些分类所展开的。

那对于这三大领域我们应当如何理解呢？其实有人曾为我们做出过浅显易懂的解释。原中南财经政法大学校长、博士生导师吴汉东教授就曾经在演讲中举过例子，美国三片正在影响着全球市场。

代表商标权的“薯片”

这第一片就是美国的土豆片（薯片），而它象征的就是商标权，商标权就是商标主管机关依法授予商标所有人对其注册商标受国家法律保护的专有权。

土豆是美国饮食文化中重要的组成部分，比如麦当劳、肯德基、汉堡王等快餐品牌，再到乐事、品客等零食品牌，这些商标的背后都为美国创造了巨大的价值。

转向国内，近几年最知名的商标权案件就算得上是广药和加多宝之争了，而随着广药王老吉的胜诉，这场堪称“中国第一商标案”也尘埃落定。

代表著作权版权的好莱坞“大片”

这第二片就是来自好莱坞的电影大片，其代表的就是著作权，也就是我们通常称呼的版权。著作权是指自然人、法人或者其他组织对文学、艺术和科学作品依法享有的财产权利和精神权利的总称。

著作权到底有多重要，从一些数字中我们就能够体会它的价值。一提到美国电影相信许多电影爱好者都会为之热血澎湃，相信许多人心中都有一部堪称经典制作的美国影片。据相关资料显示，2013年，美国生产电影总数不到全球的7%，但却收获了全球85%的票房，这背后巨大的利益是著作权所驱动出来的，而一个国家的文化产业发展，也离不开知识产权的发展与完善。

代表专利权的“芯片”

这第三片就是来自美国科技企业的芯片，而它所代表的就是专利权，专利权是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权。

作为全球科技产业的领军国家，美国拥有众多半导体芯片厂商，而这些芯片产品中也都融合了众多专利技术。专利是世界上最大的技术信息源，据实证统计分析，专利包含了世界科技信息的90%-95%。

因此，围绕着科技圈所产生的知识产权事件，大多数都是围绕着专利权展开的，而专利侵权也就意味着盗用他人的技术，这对行业以及技术持有者来说，都有着非常恶性的影响。以全球最大的高科技公司之一美国高通公司为例，这家公司参与制定2G、3G、4G无线通信标准，拥有世界上各主流2G、3G、4G制式标准的核心专利。专利许可授权目前是美国高通公司最主要的两大核心业务之一。

专利纷争一直存在，孰对孰错也自有法律和规则去约束，不管如何，尊重知识产权才能为这个世界创造出更多的价值。