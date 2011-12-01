从爱奇艺网剧《无间道》看经典IP怎么拍

摘要：“我以前没得选，现在我想做个好人。”“对不起，我是警察！”电影《无间道》创造了无数经典台词，更创造了两个经典形象——一个是身处匪窝的卧底警察，一个是潜伏警署的狡猾黑警，两位徘徊在正邪黑白之间，剧情经典已经走过了15年。

ZD至顶网 12月19日 北京消息（文/周雅）：“我以前没得选，现在我想做个好人。”“对不起，我是警察！”电影《无间道》创造了无数经典台词，更创造了两个经典形象——一个是身处匪窝的卧底警察，一个是潜伏警署的狡猾黑警，两位徘徊在正邪黑白之间，剧情经典已经走过了15年。而最近，网上曝光了一个《无间道》剧情版预告片，枪战、肉搏、追逐、对峙等情节重现，演员罗嘉良“开枪，开枪杀我”的声声怒喊，激起了满屏的火药味。

网剧版《无间道》由爱奇艺与电影版《无间道》出品公司寰亚集团联合打造，根据电影《无间道》改版创作，采用香港制作班底，梁家树监制，辗转香港、泰国、深圳三地进行拍摄，就是为了还原经典港式场景画风，延续“无间道”精神。爱奇艺首席内容官王晓晖在昨天北京的开播发布会上直言：“网剧版《无间道》是爱奇艺2016年底压轴大戏，也是爱奇艺第一次以现代题材改编成的电视剧”。

经典IP如何突破

2016年，纯网自制内容涌现，出了多部自制剧，类型多、范围广、制作也还算精良，罪案题材比较繁盛。而爱奇艺希望挖掘多个细分领域，《无间道》算得上是中国目前的一个经典IP，不仅赢得“拯救香港电影市场”的超高好评，还还被韩国、美国拿去翻拍，风靡到亚洲、美洲、欧洲等等地区。

从产品的角度来说，改变用户习惯的行为就是作死，同理，经典虽讨巧但也难突破，这时候，既要保留原汁港味画风又得有创新是存在风险性的。

爱奇艺选择了保留原作主题、模式、风格，却在剧情上讲了一个新故事；人物架构上继承影版双男主的设定，拉来资深老戏骨刘松仁、TVB三届视帝罗嘉良出演，两位主角参与着一个又一个的警匪博弈和情感考验，还有“大佬韩琛”曾志伟回归，多反转、强情节、快节奏的港片风格是该剧在继承电影精华过后的再创新。总监制梁家树对整部剧的品质表示肯定：“我觉得整个剧组真的是用了‘洪荒之力’，对于最终的结果我个人是很满意。”总制片人张语芯也表示：“为了向经典致敬。”

作为视频平台，爱奇艺提出了“大苹果树”模型，目前已构建了包括广告、收费、电影、动漫、游戏、电商等衍生生态链，力图实现同一IP内容的多元变现。超级IP《无间道》对于爱奇艺来说，不仅具有内容开发价值，其生态价值更是不可估量，因此，爱奇艺此次对于《无间道》的开发可谓360度深度开发。

网剧之外，《无间道》还开发了同名手游、VR剧中剧、VR游戏、正版衍生品。《无间道》同名手游由爱奇艺游戏和龙图游戏共同发行，爱奇艺联席总裁徐伟峰透露：“《无间道》手游首创警匪双线剧情的玩法，还原‘卧底’人生。”《无间道》同名VR游戏由爱奇艺和VR游戏开发团队魔视互动共同开发，爱奇艺高级副总裁段有桥表示：“这是市面上首款超级网剧的影游互动VR游戏，游戏内容与剧情强关联。”并且，由原班主创共同演绎的《无间道》VR版剧中剧的第一集也在发布会上曝光，可以通过爱奇艺VR APP体验。

网剧《无间道》共分为三季播出，第一季将于12月21日登陆爱奇艺，VIP会员可以提前看全季。